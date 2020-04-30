На Сумщине задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места происшествия

Поздно ночью в Ахтырке по улице Сумской неизвестным легковым автомобилем был совершен наезд на 16-летнего юношу, который двигался в попутном направлении по обочине дороги. Водитель-нарушитель с места происшествия скрылся, а пострадавшего обнаружили другие граждане и вызвали «скорую». В результате ДТП парень получил телесные повреждения - переломы и ушибы и был госпитализирован в Ахтырскую центральную районную больницу.
Уже на следующий день, проведя необходимые розыскные мероприятия, работники полиции установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель одного из сел района, который сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители транспортное средство изъяли и поместили на площадку отдела полиции.
В отношении водителя открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины №Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Ведется досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
22 мая в Сумах на улице Харьковской неподалеку ТЦ «Мануфактура» произошло ДТП....
Сумские патрульные просят помощи в установлении участника ДТП, который оставил место происшествия....
Следователи Роменского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины относительно 52-летнего жителя соседнего района,...
Утром 20 мая на улице 20 лет Победы в городе Сумы 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112, не уступил дорогу и совершил...
Ночью на проспекте Михаила Лушпы водитель транспортного средства Mercedes едва не спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции....