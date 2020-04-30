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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36173

На Сумщине задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места происшествия

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло в Ахтырке 23 мая.

Поздно ночью в Ахтырке по улице Сумской неизвестным легковым автомобилем был совершен наезд на 16-летнего юношу, который двигался в попутном направлении по обочине дороги. Водитель-нарушитель с места происшествия скрылся, а пострадавшего обнаружили другие граждане и вызвали «скорую». В результате ДТП парень получил телесные повреждения - переломы и ушибы и был госпитализирован в Ахтырскую центральную районную больницу.

Уже на следующий день, проведя необходимые розыскные мероприятия, работники полиции установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель одного из сел района, который сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители транспортное средство изъяли и поместили на площадку отдела полиции.

В отношении водителя открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины №Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Ведется досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Сбил и скрылся

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