На Сумщине организатор переправки нелегала признал свою вину В суд направлено обвинительное заключение с соглашением о признании виновности в отношении организатора незаконной переправки нелегала в РФ.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя пгт Краснополье, который за денежное вознаграждение организовал незаконную переправку через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый за 1000 долларов США согласился переправить на территорию Российской Федерации 28-летнего гражданина Узбекистана вне установленного пункта пропуска. Непосредственно во время совершения преступления вблизи пгт Угроеды Краснопольского района обоих 28 апреля 2020 года задержали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Сумской области совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда.

По ходатайству прокуратуры обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и согласился на наказание в виде двух лет лишения свободы. Поэтому обвинительный акт направлен вместе с соглашением о признании виновности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.