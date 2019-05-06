Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55154

На Сумщине организатор переправки нелегала признал свою вину

В суд направлено обвинительное заключение с соглашением о признании виновности в отношении организатора незаконной переправки нелегала в РФ.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя пгт Краснополье, который за денежное вознаграждение организовал незаконную переправку через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый за 1000 долларов США согласился переправить на территорию Российской Федерации 28-летнего гражданина Узбекистана вне установленного пункта пропуска. Непосредственно во время совершения преступления вблизи пгт Угроеды Краснопольского района обоих 28 апреля 2020 года задержали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Сумской области совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда.

По ходатайству прокуратуры обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении и согласился на наказание в виде двух лет лишения свободы. Поэтому обвинительный акт направлен вместе с соглашением о признании виновности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Нелегалы Переправка нелегалов

По тематике

На Сумщине поймали переправщика через границу
29.04.2020 11:58

На Сумщине поймали переправщика через границу

На Сумщине сообщено о подозрении мужчине, который за 1000 долларов США организовал незаконную переправку нелегала на территорию Российской Федерации....

На Сумщине пограничники задержали индийских нелегалов
07.02.2020 10:12

На Сумщине пограничники задержали индийских нелегалов

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» сотрудники Госпогранслужбы разоблачили возможный канал нелегальной миграции из России в страны Евросоюза....

18.10.2019 10:29

На Сумщине полиция поймала россиянина-нелегала, который крал у селян

Как установили сотрудники Сумского районного отдела полиции, 28-летний гражданин соседнего государства, незаконно находясь на территории Украины и скрываясь от сотрудников...

На Сумщине перекрыли канал переправки нелегалов через границу (видео)
28.08.2019 11:48

На Сумщине перекрыли канал переправки нелегалов через границу (видео)

На Сумщине прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу....

На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии
06.05.2019 11:40

На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии

5 мая в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения целевых профилактических мероприятий «Мигрант» задержали двух нарушителей границы азиатской...

Новости

На Сумщине третий день подряд 0 новых заболевших коронавирусом
Сегодня 09:21
В Сумах вернули докарантинную схему движения общественного транспорта
22.05.2020 14:08
В Сумах патрульные остановили таксиста под кайфом
Сегодня 12:11
Більше 1 млн грн отримав Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги за лікування пацієнтів із COVID-19
Сегодня 12:07
Агропродукцию Сумщины экспортирует в 10 стран мира
Сегодня 12:02
Сумской бюджет не добрал уже больше 100 млн грн
Сегодня 12:00
На Сумщине организатор переправки нелегала признал свою вину
Сегодня 11:55
На Сумщине задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места происшествия
Сегодня 11:36
Сумчанки у вишиванках чекають на лайки
Сегодня 11:22
На Сумщине двое селян вырубили леса на 200 тысяч
Сегодня 10:56
За неделю на Сумщине зарегистрировано 58 ЧП
Сегодня 10:52
Сумские школьники искали астероиды
Сегодня 10:40
view counter

Статьи

Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом»
Вчера 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 2
30.04.2020 13:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.