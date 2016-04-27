Агропродукцию Сумщины экспортирует в 10 стран мира По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, за январь-апрель 2020 года предприятия Сумщины экспортировали продовольствие в 10 стран мира.

В частности, мясо говядины в объеме 640 тонн экспортировали в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Китай; мясо птицы в объеме 26,5 тонн - в Бенин; сыр твердый в объеме 19,5 тонн - в Кыргызстан; масло сливочное в объеме 160 тонн - в Азербайджан, Грузию; яйца куриные в объеме 898,6 тыс. шт. - в ОАЭ; масло подсолнечное в объеме 2851 тонн и шрот подсолнечный в объеме 5701 тонн - в Польшу, Беларусь.