Агропродукцию Сумщины экспортирует в 10 стран мира

В частности, мясо говядины в объеме 640 тонн экспортировали в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Китай; мясо птицы в объеме 26,5 тонн - в Бенин; сыр твердый в объеме 19,5 тонн - в Кыргызстан; масло сливочное в объеме 160 тонн - в Азербайджан, Грузию; яйца куриные в объеме 898,6 тыс. шт. - в ОАЭ; масло подсолнечное в объеме 2851 тонн и шрот подсолнечный в объеме 5701 тонн - в Польшу, Беларусь.
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