Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:02140

Агропродукцию Сумщины экспортирует в 10 стран мира

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, за январь-апрель 2020 года предприятия Сумщины экспортировали продовольствие в 10 стран мира.

В частности, мясо говядины в объеме 640 тонн экспортировали в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Грузию, Китай; мясо птицы в объеме 26,5 тонн - в Бенин; сыр твердый в объеме 19,5 тонн - в Кыргызстан; масло сливочное в объеме 160 тонн - в Азербайджан, Грузию; яйца куриные в объеме 898,6 тыс. шт. - в ОАЭ; масло подсолнечное в объеме 2851 тонн и шрот подсолнечный в объеме 5701 тонн - в Польшу, Беларусь.

Экономика Продовольствие Экспорт

По тематике

22.01.2020 13:00

Сумщина экспортирует продукты питания в Оман, Кувейт и Японию

Аграрный сектор Сумщины насчитывает более 120 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, реализующих продукцию на внутреннем и внешнем рынках....

19.04.2019 15:05

Украинский hand made: продажа в Европу и США

Украина уже шестой год входит в список стран с быстрорастущим рынком hand made — среднегодовой темп прироста, по данным компании...

18.04.2019 11:13

Какую украинскую продукцию отправляют в Европу

Ключевыми товарами экспорта в ЕС остаются сырьевые — железная руда, кукуруза, семена рапса, полуфабрикаты из углеродистой стали, ферросплавы, соевые бобы....

Украина расширяет сотрудничество с Китаем
08.05.2017 12:54

Украина расширяет сотрудничество с Китаем

Недавно закончила работу миссия компетентного органа Китая, которая оценивала в Украине систему госконтроля за безопасностью пищевых продуктов по части производства...

"Бель Шостка Украина" снова с убытками
27.04.2016 12:43

"Бель Шостка Украина" снова с убытками

Молочная компания "Бель Шостка Украина" в 2015 году сократила чистый убыток на 5% — до 46,59 млн грн....

Новости

На Сумщине третий день подряд 0 новых заболевших коронавирусом
Сегодня 09:21
В Сумах вернули докарантинную схему движения общественного транспорта
22.05.2020 14:08
В Сумах столкнулись две маршрутки
Сегодня 12:23
В Сумах патрульные остановили таксиста под кайфом
Сегодня 12:11
Більше 1 млн грн отримав Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги за лікування пацієнтів із COVID-19
Сегодня 12:07
Агропродукцию Сумщины экспортирует в 10 стран мира
Сегодня 12:02
Сумской бюджет не добрал уже больше 100 млн грн
Сегодня 12:00
На Сумщине организатор переправки нелегала признал свою вину
Сегодня 11:55
На Сумщине задержали водителя, который сбил подростка и скрылся с места происшествия
Сегодня 11:36
Сумчанки у вишиванках чекають на лайки
Сегодня 11:22
На Сумщине двое селян вырубили леса на 200 тысяч
Сегодня 10:56
За неделю на Сумщине зарегистрировано 58 ЧП
Сегодня 10:52
view counter

Статьи

Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом»
Вчера 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 2
30.04.2020 13:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.