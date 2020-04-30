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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Більше 1 млн грн отримав Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги за лікування пацієнтів із COVID-19

Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 1 021 745 грн за квітень за пакетом “Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”.

Сума отримана виходячи із кількості зареєстрованих пацієнтів в області станом на 30 квітня – 84 особи, помноженої на тариф – 12 163,64 грн за одного пацієнта.

Підписано договори з усіма 9-ма закладами Сумщини, які подали пропозиції на укладення договорів за пакетом “Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19”. За цим пакетом договори можуть укласти лише ті лікарні, які є у переліку визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією і відповідають вимогам надання допомоги.

38 закладів області подали пропозиції за пакетом “Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19”. Вже підписано 32 договори.

Загалом НСЗУ виплатила 135 944 059 млн грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 всього за 12 робочих днів. Кошти на свої рахунки отримали усі центри екстреної екстреної медичної допомоги, мобільні бригади та лікарні, які госпіталізовували пацієнтів з коронавірусною інфекцією у квітні. Також НСЗУ вийшла на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на COVID, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів.

  • - усі 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 123 971 818 грн.
  • - 66 мобільних бригад отримали 2 445 218 грн. НСЗУ підписала та направила договори 738 закладам, які готові надавати мобільну допомогу, 582 з них вже підписали договір зі свого боку.
  • - 27 закладів, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації, отримали на свої рахунки  9 572 023 грн. Усі заклади, які надавали допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою у квітні, отримають за це оплату, проте подальша госпіталізація пацієнтів з COVID-19 у такі лікарні буде заборонена. Загалом на цей пакет допомоги, наданої у квітні, договір підписали 99 надавачів допомоги. 

Щодо стаціонарної медичної допомоги, 99% закладів, які входять у перелік визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, подали свої пропозиції. НСЗУ підписала та направила закладам 201 договір, 154 заклади вже підписали його зі своєї сторони, це 62%. Найближчим часом заклади отримають гроші на свої рахунки. НСЗУ уже передала частину звітів в Державну казначейську службу.  

Наголошуємо, що договір на стаціонарну допомогу можуть підписати тільки ті заклади, які входять у перелік визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 і відповідають чітким вимогам.

Вимоги до надання стаціонарної допомоги прописані так, щоб пацієнт отримав безпечну і ефективну допомогу при госпіталізації до закладу, який входить  у визначений перелік. Такий заклад повинен мати достатньо обладнання і сформовані команди, які здатні цілодобово надавати медичну допомогу при коронавірусній хворобі всіх ступенів важкості. Також у лікарні мають бути усі необхідні ліки для пацієнта. Це покриває тариф відповідного пакету.

Кількість команд, які залучені до лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, має бути щонайменше 4. У складі однієї команди – 12 медичних працівників: троє лікарів, серед них обов’язково анестезіолог. У закладі, який надає стаціонарну допомогу, має бути не менш ніж 4 апарати ШВЛ і така ж кількість аспіраторів.

Щодо оплат, сума за місяць залежить від кількості хворих, а не виплачується фіксованою ставкою. Тариф на оплату послуг включає доплати медикам у розмірі до 300% до заробітної плати за квітень. Головний лікар, який підписує договір з НСЗУ, бере на себе зобов’язання додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які працюють безпосередньо з COVID-19.

Кошти виділені на доплати тільки спеціальним бригадам, а не всім співробітникам.  Обмеження щодо спеціальних бригад встановлено, щоб захистити лікарів від інфікування, адже більше задіяних – це більший ризик інфікування. Тариф покриває як виїзди до пацієнтів із встановленим діагнозом, так і до пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Стан подання пропозицій на укладення договорів з НСЗУ щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 можна відстежувати на дешборді за посиланням https://cutt.ly/pyQIiPO 

Общество Доплаты Коронавирус Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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