В Сумах патрульные остановили таксиста под кайфом Заключение врачей подтвердило, что таксист управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Происшествие случилось еще в марте этого года. За нарушение ПДД, на улице Ковпака, патрульные остановили автомобиль Daewoo Lanos под управлением 34-летнего сумчанина. Проверяя документы, инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения (сдал анализ), а также стражи порядка составили на него админматериал по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) КоАП.

Медицинское заключение подтвердило, что на тот момент гражданин управлял авто в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением амфетамина и каннабиса.

Стражи порядка разыскали данного водителя и составили на него административный протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения) КоАП.