В Сумах столкнулись две маршрутки Сегодня, 25 мая, в Сумах на ул. Металлургов произошло ДТП.

В 6.55 перед перекрестком ул. Металлургов – Горького столкнулись автобусы «Рута 25» и «БАЗ». Никто из пассажиров и водителей не пострадал. Водители согласились на европротокол, сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.