В Сумах столкнулись две маршрутки

В 6.55 перед перекрестком ул. Металлургов – Горького столкнулись автобусы «Рута 25» и «БАЗ». Никто из пассажиров и водителей не пострадал. Водители согласились на европротокол, сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб.
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