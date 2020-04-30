На Сумщине водитель-нарушитель хотел откупиться от полиции Пять тысяч гривен мужчина предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции Глуховского отдела полиции, чтобы избежать ответственности за нарушения.

Во время несения службы на автодороге «Кипти-Глухов-Бачевск» сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили мужчину, который руководил легковым автомобилем «Шкода Октавия» в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, 46-летний правонарушитель решил «договориться» с полицейскими, чтобы те проигнорировали это и предложил им за услугу деньги в сумме 5000 гривен.

Правоохранители отреагировали соответственно: доложили об этом факте руководству и вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции, которая задокументировала попытку дачи водителем неправомерной выгоды. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Злоумышленнику грозит штраф или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, на водителя, который сел за руль автомобиля в нетрезвом полицейские составили и протокол по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.