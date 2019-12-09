В Ахтырке участковый разоблачил «кладбищенского» вора Злоумышленником оказался местный житель, который, чтобы получить денег, украл с могилы на кладбище элементы металлического ограждения, а затем сдал их на металлолом.

Во время отработки территории, участковый офицер Ахтырского отдела полиции на местном кладбище заметил могилу, с которой исчезла металлическая ограда. Характер повреждений и остатки части ограждения свидетельствовали о том, что здесь поработал вор.

В ходе проверки лиц, занимающихся сбором лома, и склонных к совершению краж, полицейский обнаружил 51-летнего местного жителя. А пообщавшись с ним, убедился, что именно он и «похозяйничал» на могиле.

Тот тоже не возражал и пояснил, что на преступление его толкнуло безденежье. В последнее время мужчина не имел постоянного места работы, перебивался случайными заработками, поэтому, чтобы получить денег на выпивку и закуску, не остановился даже перед кражей с кладбища. Похищенное ограждение сдал в один из пунктов приема металлолома за 120 грн. Вырученные средства потратил на водку.

Украденный на кладбище металл полицейские изъяли и вернули родственникам похороненного. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой». Санкция статьи предусматривает наказание в размере до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.