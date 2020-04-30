В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода (видео)

Автопроисшествие произошло около 19. 15. Патрульные предварительно установили, что 57-летняя женщина, управляя автомобилем Ravon R2, допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 59-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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