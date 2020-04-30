В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода (видео) Вечером 24 мая на улице Металлургов в Сумах произошло ДТП.

Автопроисшествие произошло около 19. 15. Патрульные предварительно установили, что 57-летняя женщина, управляя автомобилем Ravon R2, допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 59-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.