В 12-ом микрорайоне началось-таки строительство детсада Городской голова Александр Лысенко вместе с главой облгосадминистрации Романом Грищенко, своим замом Верой Мотречко и начальником управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталием Шиловым проинспектировал ход строительства детского сада в 12-м микрорайоне.

Как оказалось, строительство детсада на ул. Интернационалистов, которое мэр обещал начать еще в декабре прошлого года, началось всего неделю назад. Сейчас готов котлован.

Заведение возводят по оригинальному проекту. Здание будет иметь три этажа (на первом будет бассейн), а также подвал и мансарду. Это будет первый в городе садик с лифтом. Также он будет доступен для маломобильных групп. Благодаря оригинальности проекта в заведение будет попадать много солнечного света, говорится на сайте мэрии. Если его не обступят многоэтажки, добавим мы.

Дошкольное учебное заведение сможет принять 160 детей. Его появление позволит разгрузить детсад, который сейчас единственный в этом микрорайоне. Хватит ли этого, сумчане сомневаются, ведь вокруг не останавливается стройка десятиэтажек.

Строительство детского сада ведется в рамках проекта «Большая стройка». На возведение заведения ГФРР предоставляет в текущем году 25 млн грн, город - 5 млн гривен. Общая стоимость строительства составляет 58,8 млн гривен.

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко заверил, что город и область совместно доведут проект до конца. Также чиновник сообщил, что каждый объект в рамках проекта «Большая стройка» будет оборудован веб-камерой, и граждане смогут наблюдать за ходом строительства онлайн. Ждем…

Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов рассказал, что в текущем году планируют выполнить основные строительные работы, с тем чтобы в следующем перейти к внутренним. При надлежащем финансировании рассчитывают завершить строительство к осени следующего года.

Между тем, сообщил глава города Александр Лысенко, продолжается работа по восстановлению работы двух детсадов, которые были отданы в частные руки или перепрофилированы. Также на подходе строительство детсада на Эспланаде, пишет сайт мэрии. Добавим, что там уже стоит забор…

Напомним: изначально детсад в 12-ом микрорайоне планировался совсем в другом месте, но два года назад Сумской горсовет отдал ту землю под многоэтажную застройку прокуратуре. Так что теперь детям придется ютиться на небольшом клочке земли в трехтажном здании (не считая подвала и мансарды).