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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30120

Амбітну сумську молодь запрошують стати Амбасадорами Цілей сталого розвитку

Триває реєстрація на лідерську програму для молоді «SDG-Амбасадори», яку здійснює CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ».

SDG є абревіатурою Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals), яких світ має досягти до 2030.

Мета Програми – познайомити молодь із SDG, мотивувати на виконання SDG челенджів від компаній України, за що отримати почесне звання «SDG-Амбасадор/ка».

Реєстрація для молоді відкрита до 31 травня – https://cutt.ly/ambasador. Відібрані кандидати отримають лист з підтвердженням до 5 червня.

Учасники/ці виконуватимуть впродовж трьох місяців SDG челенджі від таких компаній, як Carlsberg, 1+1 media та інших. Серед учасників/ць, які дійдуть до фіналу, буде обрано нових SDG-Амбасадорів. Протягом місяця амбасадори будуть знайомитися із ТОПами соціально відповідальних компаній в Україні, представниками посольств та міжнародних організацій, представлятимуть Україну на національних та міжнародних заходах.

«У 2018 році тільки 9,6% молодих людей були добре ознайомлені з Цілями сталого розвитку. І хоча цей показник вищий для молоді, цифра в цілому є дуже низькою, враховуючи що до їх досягнення залишилось 10 років. Тому наше завдання – змотивувати молодь більше дізнатись про SDGs і через виконання челенджів зробити свій внесок у порятунок світу», – говорить Марина САПРИКІНА, керівниця CSR Ukraine. 

«Знаєте, головне в нашому житті – це реалізувати кожну існуючу можливість, щоб робити себе і своє оточення кращим. Програма «SDG-Амбасадори» – це саме така можливість. Якщо ти амбітний/-на, маєш внутрішній стержень і не хочеш сидіти склавши руки, то це чудовий шанс почати діяти! Не думай, що ти не підходиш, не думай, що нічого так і не зміниться. Бо саме ти лідер думки, саме ти рушій змін, вперед до сталого розвитку і позитивних зрушень на краще. Я вірю в тебе!» – ділиться враженнями та закликає до участі Христина БОЙЧУК, SDG-Амбасадорка Цілі сталого розвитку №5 Гендерна рівність.

З Положенням програми можна ознайомитись за посиланням.

Контактна особа – Олександра ГОНДЮЛ, координаторка програми: +38 068 356 49 07, sdg@csr-ukraine.org

Довідково:

Цілі сталого розвитку ООН 2030 – це 17 рішень для глобальних проблем світу, які закликають до дій всі країни – бідні, багаті й з середнім рівнем доходу – щоб сприяти процвітанню та захисту планети.

SDG-Амбасадори – унікальна Програма, в рамках якої молодь долучається до реалізації Цілей сталого розвитку і стає частиною глобального руху за сталий розвиток. Перший набір SDG-Амбасадорів відбувся у 2019 році – 17 молодих людей реалізували 20 проєктів за 9 місяців Програми, провели більше 30 відкритих виступів. В рамках Програми було запущено комунікаційний майданчик SDG Opinion Space, фейсбук-сторінку, з ДП НАЕК «Енергоатом» реалізовано проєкт «TRUSTainability: партнерство заради сталих міст та щасливих жителів», який увійшов до фіналу «Partnership for Sustainability Award».

Общество
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