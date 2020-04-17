В Глухове новый начальник полиции

Ранее он занимал должность заместителя начальника, а с ноября - вр.и.о. начальника отдела.
Соответствующее решение подписал начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга, пишет Глухов.инфо.
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