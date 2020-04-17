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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35234

В Глухове новый начальник полиции

Глуховский отдел полиции с сегодняшнего дня будет возглавлять подполковник Сергей Буханистый.

Ранее он занимал должность заместителя начальника, а с ноября - вр.и.о. начальника отдела.

Соответствующее решение подписал начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга, пишет Глухов.инфо.

Общество Глухов Глуховская полиция Сергей Буханистый

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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