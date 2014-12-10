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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37236

Роз’яснення для сумчан щодо звільнення від плати за землю на час карантину

У Департаменті забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради роз’яснюють платникам земельного податку та орендної плати за землю щодо звільнення від плати за землю під час карантину.

18 березня 2020 року набув чинності Закон України від 17.03.2020 р. № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Закон № 533), яким, зокрема, внесені зміни до порядку нарахування та сплати плати за землю.

Так, підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено новим пунктом 524, згідно з яким за період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

Разом з тим, нормами Закону № 533 визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 286 ПКУ подали податкову декларацію із плати за землю, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці.

Дещо пізніше Верховна Рада України прийняла Закон України від 02.04.2020 р. № 540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Закон № 540), яким змінено норму пункту 524 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо плати за землю.

Згідно з новоприйнятою Законом № 540 нормою, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки) не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року.

Тобто, плату за землю за квітень 2020 року фактично виключили із пільгового періоду.

Ті платники плати за землю, які на підставі Закону № 533 подали уточнюючі податкові декларації з плати за землю за 2020 рік на зменшення податкових зобов’язань за березень та квітень 2020 року, враховуючи вимоги Закону № 540, зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючу податкову декларацію до податкової декларації з плати за землю за 2020 рік (з урахуванням раніше поданих уточнюючих податкових декларацій) та відновити (збільшити) податкові зобов’язання з плати за землю за квітень 2020 рік. Сплатити відновлені (збільшені) суми податкових зобов’язань з плати за землю за квітень 2020 року потрібно у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених Податковим кодексом України за порушення термінів сплати податкових зобов’язань.

Отже, суб’єкти господарювання фізичні та юридичні особи можуть не нараховувати та не сплачувати земельний податок або орендну плату за землю лише за березень 2020 року.

Для цього потрібно до податкового органу подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни (зменшення) податкового зобов’язання із сплати плати за землю за податковий період березень 2020 року.

Основною умовою для звільнення від сплати земельного податку та орендної плати для земельної ділянки є використання таких земельних ділянок у своїй господарській діяльності.

За квітень 2020 року плату за землю потрібно сплатити у повному обсязі до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій.

Экономика Плата за землю

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