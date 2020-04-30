Убийство топором: взят под стражу подозреваемый в убийстве 30-летнего сумчанина

Речь идет о событии, которое произошло в г. Сумы. Об исчезновении своего брата в полицию сообщила жительница областного центра. Заявительница рассказала, что ей уже несколько дней неизвестно его местонахождение. Правоохранители оперативно установили, что последний раз пропавшего видели в компании 57-летнего мужчины.
Как выяснилось, младший периодически помогал старшему по хозяйству. В тот день, а именно 1 мая 2020 года, потерпевший пришел в дом к подозреваемому. Они вместе пошли к реке, где между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина несколько раз ударил молодого топором по голове. Чтобы избежать наказания - закопал тело неподалеку реки Псел. Со слов задержанного, конфликт возник из-за того, что потерпевший потребовал у него деньги.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Как установили сотрудники уголовного розыска и следователи, 57-летний пенсионер топором нанес несколько ударов по голове своему знакомому, а затем закопал...
По ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 43-летнему луганчанину, который обманывал доверчивых пенсионеров, решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под...
Об исчезновении своего 36-летнего соседа в полицию сообщила жительница одного из микрорайонов города. По словам заявительницы, мужчины нет дома уже...
По ходатайству Сумской местной прокуратуры 44-летнему подозреваемому в умышленном убийстве ухажера сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей...
Как установили правоохранители, причиной конфликта стала ревность. Чтобы оставить за собой «последнее слово», 45-летний мужчина воспользовался топором....