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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14191

Убийство топором: взят под стражу подозреваемый в убийстве 30-летнего сумчанина

По ходатайству Сумской местной прокуратуры подозреваемому в умышленном убийстве 30-летнего знакомого решением суда от 25 мая избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Сумы. Об исчезновении своего брата в полицию сообщила жительница областного центра. Заявительница рассказала, что ей уже несколько дней неизвестно его местонахождение. Правоохранители оперативно установили, что последний раз пропавшего видели в компании 57-летнего мужчины.

Как выяснилось, младший периодически помогал старшему по хозяйству. В тот день, а именно 1 мая 2020 года, потерпевший пришел в дом к подозреваемому. Они вместе пошли к реке, где между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина несколько раз ударил молодого топором по голове. Чтобы избежать наказания - закопал тело неподалеку реки Псел. Со слов задержанного, конфликт возник из-за того, что потерпевший потребовал у него деньги.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Под стражу Убийство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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