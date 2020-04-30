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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27205

В Сумах комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует открыть детсады, спортклубы и гостиницы

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций наработала ряд предложений исполнительному комитету по дальнейшему выхода из карантина, введенного с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Комиссия рекомендует позволить уже с 25 мая проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие до 50 человек (или более 50 человек по согласованию с Минздравом Украины); проведение религиозных мероприятий (при условии пребывания не более 1 человека на 10 кв. м здания, где проводятся такие мероприятия); деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах).

Также члены комиссии считают возможным возобновление с 1 июня работы учреждений дошкольного образования. В то же время посещение разрешается детям из семей, в которых работают оба родителя, при наличии справки от работодателя. Для посещения детсада законные представители ребенка должны предоставить от врача первичного звена, с которым заключена декларация, две справки: информацию о состоянии здоровья ребенка и возможность посещения заведения дошкольного образования и об эпидемиологическом окружении. Работники учреждений дошкольного образования, выходя на работу после завершения карантина, должны предоставить справку от врача, с которым заключено декларация или заполнить опросник для работников о самочувствии с целью противодействия распространению коронавируса (COVID-19).

Так же с 1 июня комиссия рекомендует исполкому возобновить работу учреждений физической культуры и спорта (ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОП, ШВСМ, ЦФЗН «Спорт для всех» и других предприятий и учреждений спортивного профиля), спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек, или при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения); проведение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях на территории Сумской городской объединенной территориальной громады при условии соблюдения при разрешенных видов деятельности противоэпидемических требований.

Учитывая то, что в городе заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50% комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендует исполкому позволить руководителям учреждений здравоохранения независимо от форм собственности , расположенных на территории Сумской городской ОТГ, проводить плановую госпитализацию при заполненности коек в учреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, менее 50%.

Протокол заседания здесь.

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