Ахтырчанин выиграл 10 км в онлайн-забеге 17 мая прошел Черкассы Новая Почта полумарафон 2020 Online.

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Спустя наделю организаторы подвели итоги.

Так, первое место в забеге на 10 км занял ахтырчанин Игорь Панченко – 34:42.

Напомним: в Сумской полумарафоне онлайн он занял третье место на 21 км.