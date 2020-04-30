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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:30204

Ахтырчанин выиграл 10 км в онлайн-забеге

17 мая прошел Черкассы Новая Почта полумарафон 2020 Online.

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Спустя наделю организаторы подвели итоги.

Так, первое место в забеге на 10 км занял ахтырчанин Игорь Панченко – 34:42.

Напомним: в Сумской полумарафоне онлайн он занял третье место на 21 км.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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