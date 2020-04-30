Ахтырчанин выиграл 10 км в онлайн-забеге

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Спустя наделю организаторы подвели итоги.
Так, первое место в забеге на 10 км занял ахтырчанин Игорь Панченко – 34:42.
Напомним: в Сумской полумарафоне онлайн он занял третье место на 21 км.
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