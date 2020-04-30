ФК «Альянс» может покинуть Сумы

- Сергей Иванович, какую позицию о продолжении сезона вы занимали на Совете лиг?
- Безусловно, за доигрывание сезона.
- Какие варианты обмена между лигами сейчас рассматриваются?
- Есть три варианта: все будет, как по регламенту, то есть играем переходные матчи с командой Первой лиги, также рассматриваются варианты с тем, чтобы расширить Первую лигу до 18 команд, и как следствие, запустить туда по 3 команды из каждой группы, или, чтобы оставить все, как есть, то есть никто не вылетает и никто не повышается в классе.
- Есть игроки, контракты которых закончатся этим летом, и если да, то что с ними будет?
- Есть у нас такие игроки, их несколько. Решение по ним будет принимать тренерский штаб.
- Будет ли клуб проводить продажу и / или покупку игроков?
- Во второй лиге больше принято подписывать свободных агентов (улыбается)
- В случае выхода «Альянса» в первую лигу, какие задачи будут ставиться?
- Выигрывать в каждом матче. Если более глобально, то будем смотреть по текущей ситуации.
- Какие планы на будущее клуба, где команда планирует базироваться и проводить домашние матчи? Это правда, что вы купили базу отдыха под Сумами, которую в дальнейшем планируете использовать как тренировочную базу клуба?
- Сейчас стадион в Байраке (Липоводолинского района) проходят последние проверки. Мы рассчитываем, что его внесут в реестр стадионов УАФ, чтобы мы могли проводить там официальные встречи. Также можем проводить матчи на ахтырском «Нефтянике», там тоже продолжаются проверки, но пока играем в Сумах. Действительно, базу мы приобрели, но будем использовать ее частично.
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