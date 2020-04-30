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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:21375

ФК «Альянс» может покинуть Сумы

Президент ФК «Альянс» Сергей Демченко ответил на вопросы пресс-службы клуба и болельщиков, касающиеся продолжения сезона и будущего клуба.

- Сергей Иванович, какую позицию о продолжении сезона вы занимали на Совете лиг?

- Безусловно, за доигрывание сезона.

- Какие варианты обмена между лигами сейчас рассматриваются?

- Есть три варианта: все будет, как по регламенту, то есть играем переходные матчи с командой Первой лиги, также рассматриваются варианты с тем, чтобы расширить Первую лигу до 18 команд, и как следствие, запустить туда по 3 команды из каждой группы, или, чтобы оставить все, как есть, то есть никто не вылетает и никто не повышается в классе.

- Есть игроки, контракты которых закончатся этим летом, и если да, то что с ними будет?

- Есть у нас такие игроки, их несколько. Решение по ним будет принимать тренерский штаб.

- Будет ли клуб проводить продажу и / или покупку игроков?

- Во второй лиге больше принято подписывать свободных агентов (улыбается)

- В случае выхода «Альянса» в первую лигу, какие задачи будут ставиться?

- Выигрывать в каждом матче. Если более глобально, то будем смотреть по текущей ситуации.

- Какие планы на будущее клуба, где команда планирует базироваться и проводить домашние матчи? Это правда, что вы купили базу отдыха под Сумами, которую в дальнейшем планируете использовать как тренировочную базу клуба?

- Сейчас стадион в Байраке (Липоводолинского района) проходят последние проверки. Мы рассчитываем, что его внесут в реестр стадионов УАФ, чтобы мы могли проводить там официальные встречи. Также можем проводить матчи на ахтырском «Нефтянике», там тоже продолжаются проверки, но пока играем в Сумах. Действительно, базу мы приобрели, но будем использовать ее частично.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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