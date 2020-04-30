Нарушали ли сумские нардепы карантин? В Сумах полицию вызвали на летнюю площадку, где отдыхали нардепы от «Слуги народа».

За «Эпицентром» в бунгало отдыхала компания, в которой находились сумские «Слуги народа», пишет Sumy.Today со ссылкой на свой источник. Кто-то вызвал полицию, потому что считал, что нардепы нарушают закон, находясь в карантин в компании более 10 человек. Но как пояснил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, в соответствии с постановлением Кабмина №392, на летней площадке может находиться неограниченное количество посетителей, главное, чтобы не нарушалась дистанция в 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за одним столом.

В данном случае, по словам Олега Сологуба, нарушений выявлено не было.