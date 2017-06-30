Зеленский назначил главу РГА на Сумщине Сегодня, 25 мая, президент Украины подписал распоряжение №343 / 2020-рп «О назначении В.Дихтяра главой Недригайловской районной государственной администрации Сумской области».

Назначить Дихтяра Владимира Алексеевича главой Недригайловской районной государственной администрации Сумской области, говорится в распоряжении.

Справка

Владимир Дихтяр родился 29 апреля 1974 года в г. Сумы. С 1981 по 1989 г.г. - обучение в общей средней школе № 6 м. Сумы. С 1989 по 1992 г.г. - обучение в профессионально-техническом училище № 2 г. Сумы. С 1992 по 1994 г.г. - служба в Вооруженных Силах Украины. С 1994 по 1999 г.г. - работал и заочно учился в Сумском сельскохозяйственном институте. В 1999 г. закончил Сумской государственный аграрный Университет по специальности инженер-механик с/х. После окончания университета стал частным предпринимателем. С 2006 по сентябрь 2011 года - член партии Всеукраинское Объединение «Батьківщина». С сентября 2011 года - член депутатской группы «Единство». Женат. Жена Дихтяр (Мурашко) Ирина Ивановна. Дочь София. Сын Родион.

В 2010-2015 годах был депутатом Сумского горсовета. избирался от партии ВО «Батьківщина». Позже вышел из фракции «Батьківщини» и перешел в группу «Единство», которая входила в мэрско-региональное большинство горсовета. Вскоре после этого он был назначен директором «Муниципальной охраны», которая начала деятельность в феврале 2012 года. В октябре был уволен.

Согласно декларации г-на Дихтяра на должность главы Недригайловской РГА, в 2019 году он заработал 210 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью, 18 тыс. грн пенсии (в 46 лет!), 11 тыс. грн субсидии на ЖКУ. Его жена Ирина заработала 134 тыс. грн в департаменте социальной защиты населения Сумского горсовета.

Из недвижимости он показал только два земельных участка общей площадью 1289 кв. м в Сумах и нежилое помещение в 20 кв. м тоже в Сумах. Ни квартиры, ни дома новоиспеченный чиновник не имеет ни в пользовании, ни в аренде, ни в собственности. Зато у него три автомобиля: грузовик ГАЗ 1985 г.в., две легковушки ИЖ-2717 и ИЖ-2717-90 2004 и 2005 г.в., а у жены MITSUBISHI GALANT 2011 г.в.