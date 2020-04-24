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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах открыли антимузей (видео)

Первый антимузей под названием «нОль» открыли 23 мая в Сумах в рамках альтернативной «Ночи музеев».

Организовали антимузей в одном помещении с частным музеем «Причал Одиссея» пр. на Курском, 18А. Из-за карантина посетителей принимают в ограниченном количестве и по предварительной договоренности, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Автор и организатор антимузея, сумской художник Константин Аленинский, в течение экскурсии пытается ответить на философский вопрос - был ли нулевой год в истории человечества. Всего в музее четыре зала на тему «нулей» - в каждом посетителей ожидает интерактив.

«Почему антимузей? Он нарушает каноничность традиционных музеев. У нас и помещение здесь более андеграундное. И мы планируем большую интерактивность для зрителей - все можно трогать, даже вмешиваться в экспозицию, что-то перевесить, можно даже принести экспонат. То, что считается главной ценностью музеев традиционных, - это дорогие вещи, дорогие картины, ювелирные изделия. У нас главная ценность - это ноль», - рассказал Константин Аленинский.

Среди экспонатов - вещи, которые потеряли свою ценность со временем, - сундук, который ранее был обязательным предметом для каждой женщины и девушки, прялка, компьютерные мониторы начала века. Но главным экспонатом, говорит автор – является окно, которое потеряло свою функцию после достройки в здании нескольких помещений. Проводят в антимузее и «обряд обнуления» - каждый желающий обводит себя мелом, при этом взглянув в нулевое зеркало.

Наряду с «н0левым» музеем работает последние четыре года частный музей Сергея Гуцана «Причал Одиссея». Здесь экспонируются предметы на историко-археологическую тематику. Главная особенность музея в том, что экспонаты расположены не в хронологическом порядке. К ним можно прикасаться, мерять и фотографироваться с ними. Только коллекция фотографий XIX - нач. ХХ века насчитывает около двух тысяч единиц. Одно из самых ценных достижений -- дагерротип 1850 года.

«Это фото сделано на металле и оно делалось в одиночном экземпляре, потому что, если ты хотел сделать копию, нужно было снова людей поставить, сфотографировать еще одно готовое фото. Изображенная семья российского посланника в Венгрию - Раевского. Каким образом оно в Сумы попало, у меня объяснение только одно - когда открывался кадетский корпус, приглашали профессионалов-офицеров, и они привезли с собой семейные архивы», - рассказывает Сергей Гуцан.

Посетить антимузей «нОль» и мультимузей «Причал Одиссея» могут все желающие, по предварительной записи, связавшись с организаторами.

Досуг Антимузей Музей Ночь музеев в Сумах

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