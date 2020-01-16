Стало известно, когда в Украине начнут продавать билеты на поезда

В телеграм-канале министерства сообщили, что "Укрзализныця начнет продажи билеты, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций". А пока в ведомстве ждут этого решения.
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До этого в Мининфраструктуры информировали, что после завершения карантина не планируется повышение стоимости железнодорожных билетов. Отмечалось, что перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров.
Ранее Укрзализныця объявила о возобновлении пассажирских перевозок, в том числе и дальнего сообщения, с 1 июня 2020.
"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - обращали внимание украинцев в Мининфраструктуры.
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