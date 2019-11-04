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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фигуристки стали «звездами спорта»

Закончился онлайн-конкурс по общей физической подготовке «ЗВЕЗДА СПОРТА», который проводила Всеукраинская Лига фигурного катания.

В конкурсе приняли участие 60 участников из Киева, Сум, Житомира, Бучи, Ужгорода, Краматорска, Харькова, Днепра и Каменского.

Срелди победителей и призеров и сумчане:

Высший уровень:

Лауреат 1 степени - Оласюк Анна

Средний уровень, 3 дивизион:

Лауреат 1 степени - Полуляшенко Алла

Лауреат 2 степени - Каравай Эмилия

Лауреат 3 степени - Косенко София

В начальном уровне среди детей 2012-2016 г.р. завоевала высшую награду и стала лауреатом Гран-При Гальченко Кристина.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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