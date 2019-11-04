Сумские фигуристки стали «звездами спорта»

В конкурсе приняли участие 60 участников из Киева, Сум, Житомира, Бучи, Ужгорода, Краматорска, Харькова, Днепра и Каменского.
Срелди победителей и призеров и сумчане:
Высший уровень:
Лауреат 1 степени - Оласюк Анна
Средний уровень, 3 дивизион:
Лауреат 1 степени - Полуляшенко Алла
Лауреат 2 степени - Каравай Эмилия
Лауреат 3 степени - Косенко София
В начальном уровне среди детей 2012-2016 г.р. завоевала высшую награду и стала лауреатом Гран-При Гальченко Кристина.
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