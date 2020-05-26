На Сумщине четвертый день подряд 0 новых случаев коронавируса За понедельник выздоровели 11 пациентов.

По состоянию на 26 мая в Сумской области по-прежнему 166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 123 человека, из них 11 - за минувшие сутки (г. Конотоп - 1, г. Бурынь - 1, г. Глухов - 2, Сумской район - 6, Кролевецкий район - 1).

Статистика заболеваемости Covid-19 на Сумщине в течение четырех суток остается неизменной.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания (24 вылечились), в Сумском районе – 12 (6), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (12), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (28, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (0 ), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (3), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ).