В Сумах в аварию попала «скорая»

Столкнулись легковой автомобиль «Рено» и скорая «Пежо Боксер». На месте работают патрульные, которые выясняют обстоятельства аварии. Никто не пострадал.
Вечером 24 мая на улице Металлургов в Сумах произошло ДТП....
Сегодня, 25 мая, в Сумах на ул. Металлургов произошло ДТП....
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло в Ахтырке 23 мая....
22 мая в Сумах на улице Харьковской неподалеку ТЦ «Мануфактура» произошло ДТП....
Сумские патрульные просят помощи в установлении участника ДТП, который оставил место происшествия....