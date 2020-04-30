Ситуация с коронавирусом в Украине Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 26 мая в Украине подтверждено 21584 случаи COVID-19, из них 7575 выздоровели, 644 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев. Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)

- Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)

- Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)

- Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)

- Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)

- г. Киев - 2710 (393 выздоровели)

- Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)

- Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)

- Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)

- Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)

- Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)

- Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1475 (649 выздоровели)

- Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)

- Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)

- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)

- Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)

- Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).