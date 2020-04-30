Ситуация с коронавирусом в Украине

За последние сутки лабораторно подтверждено 339 случаев. Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)
- Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)
- Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)
- Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)
- Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)
- г. Киев - 2710 (393 выздоровели)
- Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)
- Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)
- Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)
- Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)
- Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)
- Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1475 (649 выздоровели)
- Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)
- Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)
- Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)
- Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).
Сегодня, 26 мая, брифинга по ситуации с коронавирусом в Сумской облгосадминистрации не было....
На сегодня в Сумской области 123 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....
За понедельник выздоровели 11 пациентов....
Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 1 021 745 грн за квітень за пакетом “Екстрена медична допомога пацієнтам з...
На сегодня в Сумской области 112 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166....