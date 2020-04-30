Сумщина снова в ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса

Это пятый результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Сумщина поднялась с седьмого места, обойдя Черкасскую и Тернопольскую области.
ТОП-10:
- Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели) – 90%
- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели) – 84,2%
- Луганская обл. - 44 (34 выздоровели) – 77,3%
- Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели) – 75,9%
- Сумская обл. - 166 (123 выздоровели) – 74,1%
- Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели) – 73%
- Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели) – 71,1%
- Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели) – 55%
- Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели) – 53%
- Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели) – 51,5%
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