Сумщина снова в ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 123 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это пятый результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Сумщина поднялась с седьмого места, обойдя Черкасскую и Тернопольскую области. ТОП-10: - Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели) – 90% - Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели) – 84,2% - Луганская обл. - 44 (34 выздоровели) – 77,3% - Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели) – 75,9% - Сумская обл. - 166 (123 выздоровели) – 74,1% - Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели) – 73% - Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели) – 71,1% - Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели) – 55% - Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели) – 53% - Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели) – 51,5%