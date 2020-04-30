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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23443

Сумщина снова в ТОП-5 по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 123 человек выздоровело от коронавируса, всего заболело 166.

Это пятый результат по Украине – 67,5%. За последние сутки Сумщина поднялась с седьмого места, обойдя Черкасскую и Тернопольскую области.

ТОП-10:

- Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели) – 90%

- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели) – 84,2%

- Луганская обл. - 44 (34 выздоровели) – 77,3%

- Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели) – 75,9%

- Сумская обл. - 166 (123 выздоровели) – 74,1%

- Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели) – 73%

- Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели) – 71,1%

- Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели) – 55%

- Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели) – 53%

- Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели) – 51,5%

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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