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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:391053

Сумчане согласились на повышение тарифов на воду

Состоялось открытое обсуждение по установлению тарифов КП «Горводоканал» на 2021 год.

В понедельник, 25 мая, в помещении актового зала КП «Горводоканал» Сумского городского совета было проведено открытое обсуждение вопроса установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год.

Слушания состоялись при участии директора департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Александра Журбы, специалистов сектора тарифной политики департамента инфраструктуры, руководителей подразделений КП «Горводоканал», которые отвечают за вопросы расчетов тарифов, представителей общественности и журналистов.

Сообщение о проведении открытого обсуждения было размещено на официальном сайте предприятия 5 мая. В течение 14 календарных дней замечаний и предложений от заинтересованных лиц не поступило.

По результатам обсуждения принято решение об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 в размере:

- на централизованное водоснабжение - 13,728 грн куб. м с НДС,

- на централизованное водоотведение - 14,184 грн куб. м с НДС.

Протокол открытого обсуждения направлен на рассмотрение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает сайт водоканала.

Экономика КП «Горводоканал» Повышение тарифов

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