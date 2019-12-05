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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00215

В Шостке полицейские поймали веловора

Злоумышленник похитил из тамбура многоэтажки спортивный велосипед.

О краже спортивного велосипеда из подъезда в полицию сообщил 26-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что приехал с работы и, как всегда, оставил двухколесный в тамбуре возле своей квартиры, а через некоторое время обнаружил его исчезновение.

Проведя розыскные мероприятия, участковые офицеры полиции очень быстро нашли вора. Им оказался 25-летний знакомый заявителя, который живет в соседнем доме.

По словам мужчины, в тот вечер он пришел к владельцу двухколесного в гости, но увидев в тамбуре велосипед, передумал заходить. Забрал транспорт и собирался его продать.

Сейчас веломашину полицейские изъяли у подозреваемого дома. В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Окончательное наказание злоумышленнику определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда

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