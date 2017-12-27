В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області діє телефон довіри В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області діє телефон довіри за номером (0542) 6870-32, за яким можна звертатися зі скаргами, запитаннями та пропозиціями протягом робочого часу.

Також телефон довіри діє: - В Державній аудиторській службі України (м. Київ) за номером (044) 425-80-30; - В Північно-східному офісі Держаудитслужби (м. Харків) за номером (057) 725-86-24. Крім того, громадяни можуть звертатися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545.