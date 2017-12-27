В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області діє телефон довіри

Також телефон довіри діє:
- В Державній аудиторській службі України (м. Київ) за номером (044) 425-80-30;
- В Північно-східному офісі Держаудитслужби (м. Харків) за номером (057) 725-86-24.
Крім того, громадяни можуть звертатися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545.
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