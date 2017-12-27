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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області діє телефон довіри

В Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області діє телефон довіри за номером (0542) 6870-32, за яким можна звертатися зі скаргами, запитаннями та пропозиціями протягом робочого часу.

Також телефон довіри діє:

- В Державній аудиторській службі України (м. Київ) за номером (044) 425-80-30;

- В Північно-східному офісі Держаудитслужби (м. Харків) за номером (057) 725-86-24.

Крім того, громадяни можуть звертатися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545.

 
Общество Госаудитслужба

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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