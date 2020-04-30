В Сумской ОГА передумали проводить брифинги по коронавирусу

Как сообщили в пресс-службе ОГА, брифинг будет в пятницу.
Напомним, предыдущий брифинг проводили в пятницу, 22 мая, а перед ним – во вторник, 19 мая. Именно на прошлой неделе было принято решение проводить брифинги всего дважды в неделею из-за сокращения числа заболевших. За прошедшие четыре дня на Сумщине не было подтверждено ни одного нового случая.
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