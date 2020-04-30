В Сумской ОГА передумали проводить брифинги по коронавирусу Сегодня, 26 мая, брифинга по ситуации с коронавирусом в Сумской облгосадминистрации не было.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, брифинг будет в пятницу.

Напомним, предыдущий брифинг проводили в пятницу, 22 мая, а перед ним – во вторник, 19 мая. Именно на прошлой неделе было принято решение проводить брифинги всего дважды в неделею из-за сокращения числа заболевших. За прошедшие четыре дня на Сумщине не было подтверждено ни одного нового случая.