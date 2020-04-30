Уголовное производство по подозрению директора Шосткинского НИИХП закрыто в связи с отсутствием состава преступления Уголовное производство по подозрению Владимира Щербаня и Андрея Ульяшина в совершении правонарушений предусмотренных ч.4 ст.191 Уголовного кодекса закрыто, сообщает Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов Государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующее постановление предоставил Прокурор второго отдела управления Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Кимлик.

В постановлении указано, что достаточных доказательств для обвинения указанных лиц в совершении правонарушения нет, поэтому дело по ч.4, ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Арест, наложенный на имущество в ходе досудебного расследования, отменен. Постановление также предусматривает возврат имущества, вещей и документов, которые были изъяты во время досудебного расследования, пишет Шостка.инфо.