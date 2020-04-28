Сумской исполком не поддержал петицию об увольнении директора «Центра ухода за животными» Сегодня, 26 мая, на заседании исполкома сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении петиции Рычкова Дмитрия Сергеевича «Снять с должности директора КП «Центр ухода за животными» Катышева В.А.».

Члены исполкома не поддержали петицию. Как объяснил член исполкома Виктор Волонтырец, была создана комиссия, которая проверила работу предприятию. У комиссии не возникло вопросов по работе директора, только претензии к работе департамента инфраструктуры, которому подчиняется предприятие. Как пояснил мэр Сум Александр Лысенко, к работе директора были претензии у волонтеров, но, по его словам, они уже нашли взаимопонимание.