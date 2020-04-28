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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58391

Сумской исполком не поддержал петицию об увольнении директора «Центра ухода за животными»

Сегодня, 26 мая, на заседании исполкома сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении петиции Рычкова Дмитрия Сергеевича «Снять с должности директора КП «Центр ухода за животными» Катышева В.А.».

Члены исполкома не поддержали петицию. Как объяснил член исполкома Виктор Волонтырец, была создана комиссия, которая проверила работу предприятию. У комиссии не возникло вопросов по работе директора, только претензии к работе департамента инфраструктуры, которому подчиняется предприятие. Как пояснил мэр Сум Александр Лысенко, к работе директора были претензии у волонтеров, но, по его словам, они уже нашли взаимопонимание.

Общество Владимир Катышев Петиция Центр ухода за животными

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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