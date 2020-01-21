Департамент капитального строительства Сумской ОГА возглавила днепрянка Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации возглавила Елена Ревнивцева.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Такое важное подразделение не может быть без руководителя, - отметил Роман Грищенко, представляя коллективу департамента нового руководителя. - Елена Ревнивцева - уроженка г. Днепр, но имеет корни в Конотопском районе, поэтому Сумщина для нее не чужая. Она имеет достаточно интересные идеи, и под ее руководством департамент заработает еще эффективнее. Впереди много работы, ведь сейчас строится много объектов, воплощается проект «Большая стройка». Поэтому я желаю Вам успеха на новой должности».

Справка

Ревнивцева Елена Юрьевна родилась 19 ноября 1977 в г. Днепр. Работала диспетчером отдела электрооборудования ООО «Регион» (г. Днепр), директором ООО «ПромАльянс» (г. Днепр).