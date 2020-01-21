Департамент капитального строительства Сумской ОГА возглавила днепрянка

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.
«Такое важное подразделение не может быть без руководителя, - отметил Роман Грищенко, представляя коллективу департамента нового руководителя. - Елена Ревнивцева - уроженка г. Днепр, но имеет корни в Конотопском районе, поэтому Сумщина для нее не чужая. Она имеет достаточно интересные идеи, и под ее руководством департамент заработает еще эффективнее. Впереди много работы, ведь сейчас строится много объектов, воплощается проект «Большая стройка». Поэтому я желаю Вам успеха на новой должности».
Ревнивцева Елена Юрьевна родилась 19 ноября 1977 в г. Днепр. Работала диспетчером отдела электрооборудования ООО «Регион» (г. Днепр), директором ООО «ПромАльянс» (г. Днепр).
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