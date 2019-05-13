Сумчан запрошують на Музейний Вікенд

Сумчан запрошують на вихідний вояж вражаючими локаціями міста.
Дежавю-програма ночі альтернативних музеїв міста Суми. Антимузей «нОль», мультимузей «Причал Одіссея», музей «Кадетський місток», бонус-програма «Zалізний цикорій».
Антикарантинні вихідні. Кількість учасників обмежена.
Попередня реєстрація тут. Вартість 200 грн.
Початок у суботу о 14.00.
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