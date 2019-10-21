На дорогах Сумщины вскоре введут ограничения Служба автодорог в Сумской области с целью сохранения дорожного покрытия дорог общего пользования госзначения приняла традиционное решение о внедрении мер по ограничению движения тяжеловесного транспорта в период длительной жаркой погоды (+ 28 град. С), а именно с 1 июня.

Ограничения движения тяжеловесного транспорта общей массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будут действовать с 9.00 до 21.00 при повышении температуры воздуха более + 28 °С.