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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40207

На дорогах Сумщины вскоре введут ограничения

Служба автодорог в Сумской области с целью сохранения дорожного покрытия дорог общего пользования госзначения приняла традиционное решение о внедрении мер по ограничению движения тяжеловесного транспорта в период длительной жаркой погоды (+ 28 град. С), а именно с 1 июня.

Ограничения движения тяжеловесного транспорта общей массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будут действовать с 9.00 до 21.00 при повышении температуры воздуха более + 28 °С.

Общество Ограничение движения

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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