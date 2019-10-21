На дорогах Сумщины вскоре введут ограничения

Ограничения движения тяжеловесного транспорта общей массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будут действовать с 9.00 до 21.00 при повышении температуры воздуха более + 28 °С.
Но рекомендовали сидеть дома....
С 12 марта по 15 апреля в Сумской области на дорогах государственного значения вводится ограничение движения транспорта с осевой нагрузкой...
В четверг, 30 января, в областном центре ограничат движение транспорта по отдельным улицам и площадям в связи с проведением Вече...
В связи с празднованием Крещения 19 января в центре города ограничат движение транспорта....
В связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной Корсунской иконы Божией Матери «Шпилевская прозренная», в понедельник и вторник, 21...