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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20201

Конотопчанка потеряла 40 тысяч, спасая сына

Чтобы выманить крупную сумму денег у пожилой жительницы Конотопа, аферисты и на этот раз использовали давнюю мошенническую схему, с «сыном», которому срочно нужны деньги на лечение.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась сама потерпевшая, после того как поняла, что попала в мошенническую ловушку. 60-летняя жительница районного центра пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись врачом областной больницы из соседней области, рассказал, что его сын попал в дорожно-транспортное происшествие и на его лечение нужно немедленно передать 180 000 гривен. Но когда женщина объяснила, что такой суммы у нее нет, ловкач согласился и на меньшую - 40 000 гривен.

Не давая своей жертве опомниться и проверить полученную информацию, аферист продолжал говорить с женщиной, все больше нагнетая атмосферу. Он настаивал, что необходимую сумму денег на «лечение» следует передать через курьера, который сейчас к ней приедет. Взволнованная мать четко выполнила все указания собеседника, ни на минуту не усомнившись в правдивости его слов, ведь ее сын действительно проживает в городе, который назвал злоумышленник. Не натолкнуло женщину на мысль об обмане и то, что псевдокурьер из «соседнего областного центра» приехал к ней всего за несколько минут. И только после того, как передала деньги мошенникам, женщина позвонила сыну и удостоверилась, что у него все в порядке, и в ДТП он не попадал.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его место нахождения.

Выясняя детали происшествия, правоохранители установили, что на вид аферисту около 30 лет, он худощавого телосложения, рост 160-165 см, имеет темно-русые короткие волосы. Мужчина был одет в светлую куртку, а лицо прятал за медицинской маской. Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой - если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет в розыске злоумышленника, сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070 -21-74 и (095) 348-86-06 или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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