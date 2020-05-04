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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33191

Жертвой мошенников стала 89-летняя сумчанка

Полиция разыскивает мошенников, которые выманили у немощной пенсионерки последние деньги.

Вечером на стационарный телефон 89-летней женщины позвонил неизвестный мужчина, который представившись ее сыном, сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие и сильно травмировался. Поэтому, для лечения ему срочно необходимы деньги. «Сын» попросил у старушки, чтобы та собрала 10 000 долларов США. Однако взволнованная женщина ответила, что у нее нет таких средств, а есть только 11000 гривен, которые она хранила себе на погребение.

Злоумышленник, всхлипывая в трубку, попросил «мать», чтобы та спасла его и передала эти средства его однокласснику, который скоро придет. Позже «сын» перезвонил и сообщил, что «за деньгами к ней придется не одноклассник, а жена одноклассника».

Через 30 минут после телефонного разговора, на пороге квартиры пенсионерки появилась худощавая женщина лет 30-35, с темными распущенными волосами, одетая в черную одежду. И бабушка передала ей пакет с деньгами из рук в руки.

На следующий день к пенсионерке пришла социальная работница, которая за ней присматривает, и пожилая женщина рассказала ей обо всем, что произошло накануне. Услышав новости о «сыне в больнице» соцработник поняла, что ее подопечную обманули, и вызвала полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры с целью розыска и задержания преступников, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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