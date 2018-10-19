Сумчан запрошують на воркшоп "Втілення громадських ініціатив через Бюджет участі" Четвертий з серії онлайн-воркшопів, які будуть присвячені інструментам громадської участі.



Для участі в заході просимо зареєструватись за посиланням

Тренерка: Андриана Костенко - експертка, кандидатка політичних наук, завідувачка Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету

Мета нашого заходу – набуття навичок щодо формування, подачі та авторського (командного) супроводу проектної заявки в рамках конкурсу громадських проектів на рівні ОТГ

Під час заходу учасники зможуть

- Отримати знання та практичні навички при генерації ідеї, заповненні заявки на участь у конкурсі проектів громадського бюджету.

- Проаналізувати типові помилки та успішні кейси оформлення ідей на прикладі інших громад.

Після успішного виконання практичного завдання воркшопу передбачено сертифікат, який буде надіслано учасникам в електронному вигляді.

За вказаною адресою Вам буде надіслано посилання на зум-конференцію до 10.00 27 травня 2020р.

Захід проходитиме в рамках проекту "До демократії через взаємдію" за підтримки Національного фонду демократії. Всі заходи проходять на платформі zoom. Дата та час проведення: 28 травня о 13:00Для участі в заході просимо зареєструватись за посиланням https://forms.gle/CXU29RZN4iPM1AyK7 Тренерка: Андриана Костенко - експертка, кандидатка політичних наук, завідувачка Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університетуМета нашого заходу – набуття навичок щодо формування, подачі та авторського (командного) супроводу проектної заявки в рамках конкурсу громадських проектів на рівні ОТГПід час заходу учасники зможуть- Отримати знання та практичні навички при генерації ідеї, заповненні заявки на участь у конкурсі проектів громадського бюджету.- Проаналізувати типові помилки та успішні кейси оформлення ідей на прикладі інших громад.Після успішного виконання практичного завдання воркшопу передбачено сертифікат, який буде надіслано учасникам в електронному вигляді.За вказаною адресою Вам буде надіслано посилання на зум-конференцію до 10.00 27 травня 2020р.Захід проходитиме в рамках проекту "До демократії через взаємдію" за підтримки Національного фонду демократії.