На Роменской поменяли лампочки на 1,3 млн грн

На замену ламп по ул. Роменская было направлено 1 млн 300 тыс. гривен. Предварительно департамент инфраструктуры города провел тендер на капитальный ремонт освещения на этой улице, который выиграло КП «Горсвет».
Директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко сообщил, что по ул. Роменская установили почти 90 LED-светильников и смонтировали 2,4 км сети уличного освещения. Также заменили несколько старых электрических шкафов. Новые светильники автоматически будут работать в двух режимах - вечернем и ночном.
В дальнейшем по городу фонари будут устанавливать в рамках текущего ремонта уличного освещения. Коммунальное предприятие уже закупило на эти цели 200 новых светильников.
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