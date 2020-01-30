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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32438

На Роменской поменяли лампочки на 1,3 млн грн

По ул. Роменская в Сумах установили светодиодные LED-светильники, которые позволят экономить на энергопотреблении.

На замену ламп по ул. Роменская было направлено 1 млн 300 тыс. гривен. Предварительно департамент инфраструктуры города провел тендер на капитальный ремонт освещения на этой улице, который выиграло КП «Горсвет».

Директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко сообщил, что по ул. Роменская установили почти 90 LED-светильников и смонтировали 2,4 км сети уличного освещения. Также заменили несколько старых электрических шкафов. Новые светильники автоматически будут работать в двух режимах - вечернем и ночном.

В дальнейшем по городу фонари будут устанавливать в рамках текущего ремонта уличного освещения. Коммунальное предприятие уже закупило на эти цели 200 новых светильников.

Общество Уличное освещение

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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