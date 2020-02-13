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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Студентів Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі на стипендію імені Героїв Небесної Сотні

Студенти, які своєю активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності Революції Гідності, отримають академічні стипендії, започатковані на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. Збір кандидатів на призначення стипендій триватиме до 1 липня 2020 року

Академічні стипендії можуть отримати студенти та курсанти державних закладів вищої освіти за 10-ма спеціальностями: «Фізична терапія, ерготерапія», «Залізничний транспорт», «Агроінженерія», «Економіка», «Військове управління (за видами збройних сил)», «Географія», «Архітектура та містобудування», «Інженерія програмного забезпечення», «Сценічне мистецтво», «Психологія».

Від кожного закладу можна делегувати одного студента. Відбір кандидатів здійснює вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування за результатами зимової сесії з числа:

  • студентів, які мають значні успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та отримали право на академічну стипендію, займають рейтингові позиції в межах 10% перших за рейтингом;
  • курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

Для делегування кандидата на призначення академічної стипендії заклади вищої освіти мають до 1 липня 2020 року надіслати пакет документів, який має включати:

  • супровідний лист за підписом керівника закладу освіти;
  • рішення (витяг із рішення) вищого органу студентського самоврядування та додати до нього матеріали, які підтверджують активну громадянську позицію студента (курсанта);
  • мотиваційний лист (для студента);
  • витяг із рішення стипендіальної комісії, що підтверджує його право на призначення академічної стипендії (для студента);
  • матеріали, що підтверджують успіхи та досягнення (для курсанта). Матеріали можуть виглядати як портфоліо: туди додається все за бажанням номінанта. Можна додавати грамоти, рекомендаційні листи, фото тощо.

Стипендії виплачуватимуться протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидатів на академічну стипендію за підсумками літньої сесії. Стипендії для студентів закладів I-II рівня акредитації, які навчаються на освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», становитимуть 2130 грн, для студентів закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» або «Магістр» – 2480 грн, а для курсантів – у розмірі 2027 грн на місяць. 

Документи необхідно надсилати на адресу Інституту модернізації змісту освіти: 03045, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, Бовтрук Наталії, або відскановану електронну версію в pdf-форматі на електронну пошту  bovtruk1008@gmail.com  із поміткою «кандидат на призначення стипендії».

Нагадаємо, також почався прийом заявок на другий конкурс Нацфонду досліджень, у ньому підтримку зможуть отримати колективи провідних і молодих учених, - повідомляє офіційний сайт Сумської ОДА.

 
 
 
 
 
 
 
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