Студентів Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі на стипендію імені Героїв Небесної Сотні

Академічні стипендії можуть отримати студенти та курсанти державних закладів вищої освіти за 10-ма спеціальностями: «Фізична терапія, ерготерапія», «Залізничний транспорт», «Агроінженерія», «Економіка», «Військове управління (за видами збройних сил)», «Географія», «Архітектура та містобудування», «Інженерія програмного забезпечення», «Сценічне мистецтво», «Психологія».
Від кожного закладу можна делегувати одного студента. Відбір кандидатів здійснює вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування за результатами зимової сесії з числа:
Для делегування кандидата на призначення академічної стипендії заклади вищої освіти мають до 1 липня 2020 року надіслати пакет документів, який має включати:
Стипендії виплачуватимуться протягом навчального року, починаючи з 1 вересня, за умови підтвердження права кандидатів на академічну стипендію за підсумками літньої сесії. Стипендії для студентів закладів I-II рівня акредитації, які навчаються на освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», становитимуть 2130 грн, для студентів закладів вищої освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» або «Магістр» – 2480 грн, а для курсантів – у розмірі 2027 грн на місяць.
Документи необхідно надсилати на адресу Інституту модернізації змісту освіти: 03045, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, Бовтрук Наталії, або відскановану електронну версію в pdf-форматі на електронну пошту bovtruk1008@gmail.com із поміткою «кандидат на призначення стипендії».
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