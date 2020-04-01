В пойме р. Ромен на Сумщине незаконно спилили 85 деревьев Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществила внеплановую проверку ФЛП Оганесян М.С. на основании обращения неравнодушного гражданина.

Заявитель сообщил, что предприниматель самовольно захватил земельный участок в пойме р. Ромен и спилил на ней дерева.

С выездом на место экоинспекторами установлено, что земельный участок площадью почти 47 га возле с. Карабутово Конотопского района, непосредственно граничит с прибрежно-защитной полосой г. Ромен и находится в аренде у ФЛП Оганесян М.С. На момент проверки около 10 га сенокосов уже были распаханы и засеяны.

Остальную территорию, очевидно, тоже готовили под распашку, поскольку у реки были удалены 75 сырорастущих и 10 сухостойных ив. Общая сумма ущерба, нанесенного самовольной вырубкой деревьев, составила 325 845 грн.

По окончании проверки ФЛП Оганесян М.С. отказался подписывать акт и отрицал свою причастность к удалению деревьев. В связи с указанным, Инспекция готовит материалы для передачи их в органы прокуратуры.