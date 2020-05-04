На Сумщині зростає попит на отримання допомоги з часткового безробіттю на період карантину Сьогодні до Сумської обласної служби зайнятості від роботодавців щодня надходить до півтори сотні пакетів документів на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Якщо брати чисельний показник працівників, заявлених роботодавцями, то допомога передбачена 5317 особам.

Після ретельного опрацювання документів прийнято позитивні рішення по виплаті коштів для 912 роботодавців, що дає можливість надати допомогу по частковому безробіттю 4449 працівникам.

За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, ця послуга служби зайнятості набирає все більше обертів, бо для роботодавців є реальною можливістю зберегти кадровий потенціал, а для працівників – вагомою фінансовою підтримкою під час складної епідеміологічної ситуації, спричиненою коронавірусом. На реалізацію цього урядового проекту в Сумській області вже витрачено близько 10 мільйонів гривень.

Компенсація в середньому становить близько 3 тисяч гривень на кожного працюючого. Мінімальний розмір допомоги на одного працюючого становить 1600 грн, максимальний – 4700 грн. Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові. Втім, допомога по частковому безробіттю за місяць не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати (4,723 тис. грн).