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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:492

Бывший главный архитектор Сум претендует на кресло нового департамента в Сумской ОГА

Как стало известно Данкор онлайн из собственных источников, готовится распоряжение главы Сумской ОГА о реорганизации управления градостроительства и архитектуры в департамент.

У департамента будет больше функций и полномочий, чем у нынешнего управления. Ему, в частности, планируется передать от управления культуры памятники архитектуры.

Соответственно готовится и конкурс на занятие вакантной должности директора будущего департамента. Известно, что среди кандидатов и бывший главный архитектор как Сум, так и области Владимир Быков.

Напомним: ранее уже в каденцию нынешнего губернатора реорганизовали управления капитального строительства и здравоохранения в департаменты.

Политика Владимир Быков

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