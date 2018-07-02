Бывший главный архитектор Сум претендует на кресло нового департамента в Сумской ОГА

У департамента будет больше функций и полномочий, чем у нынешнего управления. Ему, в частности, планируется передать от управления культуры памятники архитектуры.
Соответственно готовится и конкурс на занятие вакантной должности директора будущего департамента. Известно, что среди кандидатов и бывший главный архитектор как Сум, так и области Владимир Быков.
Напомним: ранее уже в каденцию нынешнего губернатора реорганизовали управления капитального строительства и здравоохранения в департаменты.
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