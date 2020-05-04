В Сумах вернули льготы пенсионерам и школьникам в часы пик только в коммунальном транспорте

На прошлом заседании, 22 мая, было принято решение об отмене льгот этим категориям пассажиров с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00, пишет UA:СУМИ.
Новое решение касается исключительно коммунального транспорта: троллейбусов и автобусов КП «Электроавтотранс».
В частном транспорте льготы будут действовать только с 9.00 до 16.00 и с 19.00 до 22.00. В часы пик воспользоваться льготным проездом пенсионеры по возрасту и школьники 1-4 классов не смогут.
Для других льготных категорий пассажиров правила остаются неизменными.