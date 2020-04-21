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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экоинспекция проверила информацию о возможном загрязнении Псла в районе Барановки

25 мая, при осуществлении информационного мониторинга, Государственная экологическая инспекция в Сумской области обнаружила сообщение пользователя сети Фейсбук, который разместил видео с возможным загрязнением р. Псел в районе Барановки - Луки в Сумах.

На место выехали сотрудники отдела инструментально-лабораторного контроля, при визуального осмотра водного зеркала р. Псел обнаружили размытое беловатое пятно.

Для определения показателей состава и свойств воды, работники Инспекции отобрали пробу. Сейчас уже есть предварительные результаты гидрохимических исследований, по которым вода в отобранной пробе полностью соответствует предельно допустимым концентрациям (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения. Например, установлено, что содержание фосфатов и нитритов в три раза меньше допустимой концентрации, взвешенных веществ и нефтепродуктов - вдвое, а хлоридов в 18 раз меньше ПДК. Поэтому, химического или биологического загрязнения воды в Псле в районе Барановки не зафиксировано.

Также инспекция сообщает, что 12 мая специалистами инспекции были отобраны пробы поверхностной воды в 9 створах реки Псел: в районе моста Харитоненко, в месте впадения р. Сумка, в районе Харьковского и Прокофьевского мостов, выше и ниже сброса с очистных сооружений КП «Горводоканал», выше и ниже мелиоративного канала (выпусков № 1, 3 ПАО «Сумыхимпром»), а также в районе моста с. Старое Село.

По результатам лабораторных исследований было установлено несоответствие качества воды по некоторым показателям. В частности, в каждой из отобранных проб было установлено превышение уровня биологического потребления кислорода (БПК5) в 2,3 - 3,7 раза по сравнению с ПДК. В пробах, отобранных выше и ниже сброса с очистных сооружений КП «Горводоканал» и ниже мелиоративного канала, который сочетается с р. Псел, было зафиксировано незначительное превышение уровня химического потребления кислорода (ХПК) - в 1,2 раза. В целом, по результатам лабораторных исследований, самое худшее качество воды тогда было установлено в пробе, отобранной в районе сброса с городских очистных сооружений: в ней почти в 1,5 раза превышено содержание фосфатов и взвешенных веществ. Кроме того, было «традиционно» обнаружено высокое содержание нитритов - 0,4 мг/дм3, что 5 раз больше нормы, но постепенно вниз по течению их концентрация снижалась, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Загрязнение воды Псел

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