В Сумах будут судить организатора подпольного алкоцеха В Сумах будут судить организатора незаконного производства ликеро-водочных изделий

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Полтавщины, который в Сумах организовал незаконное производство алкогольных напитков под брендами известных предприятий-производителей ликеро-водочных изделий (ч. 1 и ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст . 199 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый в гаражном помещении устроил подпольный цех, где путем смешивания приобретенного им этилового спирта с водой и рядом других компонентов изготавливал алкогольные напитки. Изготовленную продукцию он разливал в стеклянные бутылки с этикетками известных в Полтавской и Сумской областях брендов, наклеивал на них поддельные марки акцизного налога и небольшими партиями реализовывал в магазины на территории Сумской области.

Сотрудниками следственного управления финансовых расследований и оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры проведен ряд санкционированных обысков по местам сбыта и изготовления указанных алкогольных напитков. Во время указанных следственных действий изъято более 3,5 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, 2,4 тыс. шт. поддельных марок акцизного налога, оборудование для закупоривания бутылок, тару для смешивания спирта с водой и т.п. Незаконно изготовленную продукцию изъято из обращения, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.