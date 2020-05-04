Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 27 мая, в Сумах будут дождь и гроза.

В течение суток будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 7-9 °С тепла, днем 17-19 °С выше нуля.