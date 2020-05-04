Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 7-9 °С тепла, днем 17-19 °С выше нуля.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
В начале новой недели на Сумщине ожидается неустойчивая, прохладная погода....
На выходных на Сумщине ожидается преимущественно сухая, несколько холоднее, как для этого времени года погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
12 мая из-за холодного атмосферного фронта в Сумской области состоится очередная смена погодных условий....