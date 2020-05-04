В Сумах посреди города сбили косулю

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, автомобиль Scoda Fabia ехал по пл. Привокзальной в сторону ж/д вокзала, неожиданно из сквера напротив гостиницы «Юбилейная» на проезжую часть выскочила косуля и ударилась в левый бок авто. Животное скончалось, авто получило механические повреждения. Приехавшие патрульные составили схему ДТП и опросили водителя.
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