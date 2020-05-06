В центре Сум произошло ДТП

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла возле отеля «Reikartz» в 21.45. Столкнулись автомобили BMW и Peugeot. В аварии никто не пострадал. Водители согласились подписать европротокол.
Сегодня, 26 мая, в 15.30 возле гостиницы «Юбилейной» на пл. Привокзальной автомобиль сбил насмерть косулю....
Сегодня, 26 мая, в Сумах на перекрестке ул. Герасима Кондратьева и 20 лет Победы произошло ДТП....
Вечером 24 мая на улице Металлургов в Сумах произошло ДТП....
Сегодня, 25 мая, в Сумах на ул. Металлургов произошло ДТП....
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло в Ахтырке 23 мая....