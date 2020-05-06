В Сумах ищут временного директора департамента здравоохранения Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко подписал распоряжении о доборе по назначению на вакантную должность директора департамент здравоохранения.

В документе говорится, что добор (читай собеседование, так как конкурсы в период карантина невозможен), будет проводить его зам Сергей Банников. Это будет временная должность только на период карантина, дальше все-таки конкурс. Должностной оклад предлагают 12 тыс. грн.

Подробности по тел. 0542-63-17-07 или здесь.

Напомним: на прошлой неделе Роман Грищенко уволил экс-начальника управления здравоохранения Дмитрия Кравцова и одновременно реорганизовал управление в департамент.