В Сумах ищут временного директора департамента здравоохранения

В документе говорится, что добор (читай собеседование, так как конкурсы в период карантина невозможен), будет проводить его зам Сергей Банников. Это будет временная должность только на период карантина, дальше все-таки конкурс. Должностной оклад предлагают 12 тыс. грн.
Подробности по тел. 0542-63-17-07 или здесь.
Напомним: на прошлой неделе Роман Грищенко уволил экс-начальника управления здравоохранения Дмитрия Кравцова и одновременно реорганизовал управление в департамент.
Реорганизовав в департамент здравоохранения....